Raconte-moi une histoire Bibliothèque Préfailles jeudi 7 août 2025.
Bibliothèque 2 rue de la Mairie Préfailles Loire-Atlantique
Début : 2025-08-07 11:00:00
fin : 2025-08-21
2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21
Raconte-moi une histoire à Préfailles !
Tous les jeudis matins pendant les grandes vacances d’été, c’est le rendez-vous à ne pas manquer pour les familles.
Venez écouter des histoires dans le centre-bourg de Préfailles à la bibliothèque et laissez-vous transporter dans le monde fascinant des récits.
Une occasion idéale pour profiter de jolis moments avec vos proches dans une ambiance calme et paisible, propice à la détente, à la concentration et à l’écoute.
Informations pratiques
Gratuit
Sans inscription
Pour les 4 à 7 ans
Petits et grands, évadez-vous et plongez dans le monde des livres avec Destination Pornic ! Partage, plaisir et découverte vous attendent !
Bibliothèque 2 rue de la Mairie Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 52 56 82 20 biblioprefailles@free.fr
English :
Tell me a story about Préfailles!
German :
Erzähl mir eine Geschichte in Préfailles!
Italiano :
Raccontami una storia su Préfailles!
Espanol :
¡Cuéntame una historia sobre Préfailles!
