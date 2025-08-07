Raconte-moi une histoire Bibliothèque Préfailles

Raconte-moi une histoire Bibliothèque Préfailles jeudi 7 août 2025.

Bibliothèque 2 rue de la Mairie Préfailles Loire-Atlantique

Début : 2025-08-07 11:00:00

fin : 2025-08-21

2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21

Raconte-moi une histoire à Préfailles !

Tous les jeudis matins pendant les grandes vacances d’été, c’est le rendez-vous à ne pas manquer pour les familles.

Venez écouter des histoires dans le centre-bourg de Préfailles à la bibliothèque et laissez-vous transporter dans le monde fascinant des récits.

Une occasion idéale pour profiter de jolis moments avec vos proches dans une ambiance calme et paisible, propice à la détente, à la concentration et à l’écoute.

Informations pratiques

Gratuit

Sans inscription

Pour les 4 à 7 ans

Petits et grands, évadez-vous et plongez dans le monde des livres avec Destination Pornic ! Partage, plaisir et découverte vous attendent !

Bibliothèque 2 rue de la Mairie Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 52 56 82 20 biblioprefailles@free.fr

