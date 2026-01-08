Raconte-moi … une histoire Médiathèque Sainte-Menehould

Raconte-moi … une histoire

Médiathèque 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 15:15:00

2026-02-25

Tout public

Dans le cadre du projet 2 ailles et un caillou , Cristina a sélectionné de jolies histoires sur la thématique des oiseaux et t’invite à venir les écouter.

Gratuit à partir de 5 ans. .

Médiathèque 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97

