Raconte-moi … une histoire Médiathèque Sainte-Menehould mercredi 25 février 2026.
Médiathèque 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould
2026-02-25 14:30:00
2026-02-25 15:15:00
2026-02-25
Dans le cadre du projet 2 ailles et un caillou , Cristina a sélectionné de jolies histoires sur la thématique des oiseaux et t’invite à venir les écouter.
Gratuit à partir de 5 ans. .
Médiathèque 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800
