Raconte moi une histoire « Wouf » Beuzeville

Raconte moi une histoire « Wouf » Beuzeville vendredi 18 juillet 2025.

Raconte moi une histoire « Wouf »

50 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure

Début : 2025-07-18 11:00:00

fin : 2025-07-18 11:45:00

2025-07-18

Une truffe noire, un poil soyeux, de beaux yeux malicieux et de la douceur à revendre, c’est Opaline, une Vraie petite teckel pleine de surprises pour vivre une heure du conte pas comme les autres.

Pour les 4-8 ans

Gratuit

50 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39

English : Raconte moi une histoire « Wouf »

With her black truffle, silky coat, mischievous eyes and plenty of sweetness, she’s Opaline, a « real » little dachshund full of surprises for a storytime unlike any other.

For ages 4-8

Free

German :

Eine schwarze Nase, ein seidiges Fell, schöne schelmische Augen und Sanftmut im Überfluss das ist Opaline, ein « Echter » kleiner Dackel voller Überraschungen, der eine Märchenstunde der besonderen Art erlebt.

Für Kinder von 4-8 Jahren

Kostenlos

Italiano :

Con il suo tartufo nero, il pelo setoso, gli occhi maliziosi e tanta dolcezza, è Opaline, una « vera » bassottina piena di sorprese per un momento di racconto senza precedenti.

Per bambini dai 4 agli 8 anni

Gratuito

Espanol :

Con su trufa negra, su pelaje sedoso, sus ojos traviesos y mucha dulzura, ella es Opaline, una « auténtica » perrita salchicha llena de sorpresas para pasar un rato de cuentos sin igual.

Para niños de 4 a 8 años

Gratis

