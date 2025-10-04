Raconte-moi voyage Pavillon Blanc Henri Molina Colomiers

Raconte-moi voyage Pavillon Blanc Henri Molina Colomiers samedi 4 octobre 2025.

Raconte-moi voyage Samedi 4 octobre, 11h00 Pavillon Blanc Henri Molina Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T11:30:00

Des histoires qui invitent au voyage et à l’exploration sensorielle. En partenariat avec l’École du goût de Colomiers.

Pavillon Blanc Henri Molina 1 Place Alex Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635004 http://www.pavillonblanc-colomiers.fr/

Biblis en folie 2025

© Lola Bordenave