Raconte nous…, Claude !

39 noiregoutte Plainfaing Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Vendredi 2026-03-20 15:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-22

L’Association des Parents d’élèves de Plainfaing vous propose la projection du film

Raconte-nous…, Claude !

histoire de notre passé vosgien conté par Claude Vanony.Tout public

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39 noiregoutte Plainfaing 88230 Vosges Grand Est +33 3 29 50 32 13

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English :

The Association des Parents d?élèves de Plainfaing invites you to a screening of the film

Tell us, Claude!

a story of our Vosges past told by Claude Vanony.

L’événement Raconte nous…, Claude ! Plainfaing a été mis à jour le 2026-03-10 par OT SAINT DIE DES VOSGES