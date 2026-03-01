Raconte nous…, Claude ! Plainfaing
Raconte nous…, Claude ! Plainfaing vendredi 20 mars 2026.
Raconte nous…, Claude !
39 noiregoutte Plainfaing Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Vendredi 2026-03-20 15:00:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-20 2026-03-22
L’Association des Parents d’élèves de Plainfaing vous propose la projection du film
Raconte-nous…, Claude !
histoire de notre passé vosgien conté par Claude Vanony.Tout public
0 .
39 noiregoutte Plainfaing 88230 Vosges Grand Est +33 3 29 50 32 13
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English :
The Association des Parents d?élèves de Plainfaing invites you to a screening of the film
Tell us, Claude!
a story of our Vosges past told by Claude Vanony.
L’événement Raconte nous…, Claude ! Plainfaing a été mis à jour le 2026-03-10 par OT SAINT DIE DES VOSGES