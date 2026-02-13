Raconte nous le paysage autour de Prissac Prissac
Prissac Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 12:30:00
Date(s) :
2026-03-07
Balade pour découvrir et interpréter le paysage.
Au cours d’une balade dans les environs de Prissac, nous serons invités à découvrir le paysage et à l’interpréter à travers différents ateliers. Des lectures accompagneront les arrêts et un temps permettra à chacun de s’exprimer par l’écriture ou le dessin à partir d’éléments naturels et des observations réalisées. .
Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
English :
A walk to discover and interpret the landscape.
