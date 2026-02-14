Raconte nous le paysage Lureuil, quand la Grande Brenne se dévoile en belvèdères

Lureuil Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 09:00:00

fin : 2026-07-17 12:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Balade offrant des lectures panoramiques des paysages de le grande Brenne.

Balade commentée de 8 km conduisant le groupe vers trois points de vue incontournables de Lureuil, offrant des lectures panoramiques sur les paysages brennous et permettant de comprendre l’organisation du relief, de l’eau et des usages agricoles. .

Lureuil 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

A walk offering panoramic views of the landscapes of the Grande Brenne.

L’événement Raconte nous le paysage Lureuil, quand la Grande Brenne se dévoile en belvèdères Lureuil a été mis à jour le 2026-03-12 par Destination Brenne