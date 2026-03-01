Raconte nous le paysage Obterre, quand la vallée raconte un village Obterre
Rue Jean Delalez Obterre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : Samedi 2026-03-21
Début : Samedi 2026-03-21 09:00:00
fin : 2026-03-21 12:30:00
Date(s) :
2026-03-21
Balade à la découverte des paysages de la vallée de l’Aigronne.
Balade de 8 km dans la vallée de l’Aigronne qui invite à poser un nouveau regard sur les vues majeures, les hameaux discrets et les parcs du village. .
Rue Jean Delalez Obterre 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
English :
Discover the landscapes of the Aigronne valley.
