Raconte nous le paysage Obterre, quand la vallée raconte un village Obterre

Raconte nous le paysage Obterre, quand la vallée raconte un village

Rue Jean Delalez Obterre Indre

Début : Samedi 2026-03-21 09:00:00

fin : 2026-03-21 12:30:00

2026-03-21

Balade à la découverte des paysages de la vallée de l’Aigronne.

Balade de 8 km dans la vallée de l’Aigronne qui invite à poser un nouveau regard sur les vues majeures, les hameaux discrets et les parcs du village. .

Rue Jean Delalez Obterre 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

Discover the landscapes of the Aigronne valley.

