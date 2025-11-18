Raconte-nous une histoire MJC Héritan Mâcon

Raconte-nous une histoire

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2026-01-31 09:30:00

fin : 2026-01-31 12:00:00

2026-01-31

Nous avons sûrement déjà tous raconté une histoire ou lu un livre à un ou des enfants. Mais comment rendre nos récits encore plus captivants ? Mieux lire les dialogues et jouer les personnages ?

Au cours de jeux divers, je vous propose quelques astuces pour embellir vos récits et épater vos petits auditeurs, et pourquoi pas, faire des séances de lecture de romans au voix haute.

Animé par Laurence Bert-Marcaz, comédienne et metteuse en scène. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

