Raconte ta vie d’ado Asso La Coudée café associatif le Là Itou Mont-Saint-Jean

Asso La Coudée café associatif le Là Itou 17 Rue de Montberthault Mont-Saint-Jean Côte-d’Or

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-11 16:00:00

2025-10-04 2025-10-11

Raconter sa vie d’ado,

Une chance pour les parents et les adultes qui ont peut-être oublié la leur!!

Est-ce que les parents savent vraiment qui est leur ado ?

Est-ce que pour faire famille, il ne faut pas prendre le temps de répondre à des question.

Quel est son monde ? Quels sont ses rêves ? ses peurs ? Qu’attend-il de l’avenir ? Où se sent-il bien, à sa place ?

Cet atelier consiste à prendre un temps entre ados pour échanger sur cette situation pas si simple que ça un ado c’est quoi finalement ?

On pourra faire des détours pour y arriver commenter des images, faire un atelier de philosophie, réécrire des droits de l’enfant etc…

Et à la fin, offrir aux parents (!!!) et aux adultes intéressés un portrait un peu ressemblant de ces jeunes qui arrivent derrière eux… Raconter sa vie, en se réjouissant qu’elle intéresse les parents.

Cet atelier pourra se prolonger par un stage de Bande-dessinée les 27, 28, 30 et 31 octobre de 14h à 16h30 .

Asso La Coudée café associatif le Là Itou 17 Rue de Montberthault Mont-Saint-Jean 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

