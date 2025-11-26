Raconte tapis à la médiathèque Médiathèque de Plouaret Plouaret
Médiathèque de Plouaret 29 Rue du Stade Plouaret Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-26 11:00:00
fin : 2025-11-26 11:30:00
2025-11-26
La médiathèque de Plouaret vous propose une séance de raconte tapis pour les enfants (2 6 ans).
Au programme
– Le petit roi de fleurs
– Boucles d’or
Goûter pour les enfants.
Les livres de Noël seront de retour au prêt !
Au plaisir de vous retrouver ! .
