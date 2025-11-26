Raconte tapis à la médiathèque Médiathèque de Plouaret Plouaret

Raconte tapis à la médiathèque

Médiathèque de Plouaret 29 Rue du Stade Plouaret Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-26 11:00:00

fin : 2025-11-26 11:30:00

2025-11-26

La médiathèque de Plouaret vous propose une séance de raconte tapis pour les enfants (2 6 ans).

Au programme

– Le petit roi de fleurs

– Boucles d’or

Goûter pour les enfants.

Les livres de Noël seront de retour au prêt !

Au plaisir de vous retrouver ! .

Médiathèque de Plouaret 29 Rue du Stade Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 86 37

