Raconte tapis avec Grenouille , Citrouille et cie Ségur

19 rue du Stade Ségur Aveyron

Avec Grenouille, Citrouille & Co “Le Grimoire des histoires”. Explorez l’univers des histoires et développez votre imaginaire. Animations pour les 0-6ans sur réservation.

Dans l’atelier raconte-tapis des tout petits, on écoute, regarde, touche, chante.

Cette animation est proposée dans le cadre du Festival d’automne, « Polar, magie, etc » qui se déroule du 17 octobre au 16 novembre 2025. Consultez le programme complet du festival sur https://bit.ly/3IoXXoq.

Au programme atelier de magie, spectacles de magie avec Dr Troll, café polar, atelier création d’effets spéciaux, d’un flip book, d’un gnome d’automne et de son bâton magique, cinéma, escape games, jeux et Raconte tapis.

Le festival est organisé par le PETR Syndicat Mixte du Lévézou avec le soutien du Département de l’Aveyron et en partenariat avec les bibliothèques du Lévézou le Cantou à Arvieu, la Médiathèque de Pont de Salars, l’Espace Panatois de Villefranche de Panat, les bibliothèques de Salmiech, Ségur et Vezins de Lévézou. .

19 rue du Stade Ségur 12290 Aveyron Occitanie +33 6 71 01 37 76

English :

With Grenouille, Citrouille & Co ?Le Grimoire des histoires? Explore the world of stories and develop your imagination. Activities for 0-6 year olds on reservation.

German :

Mit Frosch, Kürbis & Co. « Das Buch der Geschichten ». Entdecken Sie die Welt der Geschichten und entwickeln Sie Ihre Vorstellungskraft. Animationen für Kinder von 0-6 Jahren auf Reservierung.

Italiano :

Con Grenouille, Citrouille & Co « Le Grimoire des histoires »? Esplorate il mondo delle storie e sviluppate la vostra immaginazione. Attività per bambini da 0 a 6 anni su prenotazione.

Espanol :

Con Grenouille, Citrouille & Co ?Le Grimoire des histoires? Explore el mundo de los cuentos y desarrolle su imaginación. Actividades para niños de 0 a 6 años con reserva previa.

