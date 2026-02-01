Raconte tapis Médiathèque Beaussais-sur-Mer
Raconte tapis Médiathèque Beaussais-sur-Mer jeudi 26 février 2026.
Raconte tapis
Médiathèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 15:30:00
fin : 2026-02-26 16:00:00
Date(s) :
2026-02-26
Le gros goûter
Cet après-midi, un gros goûter est prévu près du petit lac. Nana la tortue est invitée mais elle n’est pas pressée. C’est bien connu, toujours la tortue Nana à petits pas va . Paru aux éditions Didier Jeunesse, ce conte de randonnée plein d’humour de Stéphane Servant et de Cécile Bonbon donne vie à des petits animaux en les parant de laine, de coton et de toutes sortes de tissus.
De 3 à 5 ans .
Médiathèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 88 60 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Raconte tapis Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme