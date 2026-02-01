Raconte tapis Médiathèque Beaussais-sur-Mer

Raconte tapis

–

Le gros goûter

Cet après-midi, un gros goûter est prévu près du petit lac. Nana la tortue est invitée mais elle n’est pas pressée. C’est bien connu, toujours la tortue Nana à petits pas va . Paru aux éditions Didier Jeunesse, ce conte de randonnée plein d’humour de Stéphane Servant et de Cécile Bonbon donne vie à des petits animaux en les parant de laine, de coton et de toutes sortes de tissus.

De 3 à 5 ans .

Médiathèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 88 60 68

