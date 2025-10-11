Raconte tapis « Le loup qui voulait changer de couleur » Ludo Bibliothèque Ondres Ondres
Raconte tapis « Le loup qui voulait changer de couleur »
Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Ce matin, Loup est de très méchante humeur. Tout en noir, il ne se trouve pas beau du tout. C’est décidé, il va changer de couleur ! Mais ce n’est pas aussi facile qu’il le croit…
Animé par les bibliothécaires
Réservé aux enfants de 1 à 5 ans, sur réservation.
RDV de 10h30 à 11h30. .
Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr
