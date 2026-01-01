Raconte tapis musical

Salle des fêtes Nançay Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 15:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Un raconte tapis musical autour des animaux de la forêt est proposé le samedi 17 janvier 2026 à 15h à la salle des fêtes de Nançay.

La salle des fêtes de Nançay vous ouvre ses portes le samedi 17 janvier 2026 dès 15h pour un raconté-tapis musical plein de douceur et de poésie. Les enfants pourront s’immerger dans des contes sur les animaux de la forêt, mis en scène par François Rucka et Sarah Choisy, dans un univers chaleureux et apaisant. Sur inscriptions, l’entrée sera également possible sans et les retardataires bienvenus. Une buvette et un goûter seront proposés pour prolonger ce moment en famille. Les enfants restent sous la responsabilité d’un parent et ceux extérieurs à la commune sont également invités à participer. Un après-midi convivial pour éveiller l’imaginaire et partager de jolis souvenirs ensemble. .

Salle des fêtes Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 6 68 73 55 56

English :

On Saturday January 17, 2026 at 3pm at the Nançay village hall, a musical carpet tale about forest animals will be performed.

L’événement Raconte tapis musical Nançay a été mis à jour le 2026-01-10 par OT SAULDRE ET SOLOGNE