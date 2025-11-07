Raconte ton village Le retour Culles-les-Roches
Caveau près de l’église Culles-les-Roches Saône-et-Loire
Projection d’un film retraçant des événements associatifs en 2013. Il y a 10 ans, un collectage d’histoires locales avait donné lieu à un film reprenant des extraits d’histoires scénarisées, qui se déroulent à Culles-les-Roches, Saint-Boil, Saules et Chenôves. La projection sera suivie d’échanges et lecture ainsi que d’un moment de convivialité. .
Caveau près de l’église Culles-les-Roches 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 06 40
