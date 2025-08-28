Racontée au bord de l’eau La Séauve-sur-Semène

Racontée au bord de l’eau La Séauve-sur-Semène jeudi 28 août 2025.

Tennis club La Séauve-sur-Semène Haute-Loire

Début : 2025-08-28 10:00:00

fin : 2025-08-28 11:30:00

2025-08-28

Le collectif Konsl’diz vous propose cet été des contes au camping ou à la ferme !

Rendez-vous le jeudi 28 août au tennis club de La Séauve-sur-Semène pour une racontée au bord de l’eau avec Marie-Pierre Toulon, conteuse.

Tennis club La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 26 19 69 konsldiz@gmail.com

English :

This summer, the Konsl’diz collective is bringing storytelling to campsites and farms!

Join us on Thursday August 28 at the tennis club in La Séauve-sur-Semène for a waterside storytelling session with storyteller Marie-Pierre Toulon.

German :

Das Kollektiv Konsl’diz bietet Ihnen diesen Sommer Märchen auf dem Campingplatz oder auf dem Bauernhof an!

Treffen Sie sich am Donnerstag, den 28. August im Tennisclub von La Séauve-sur-Semène zu einer Erzählung am Wasser mit der Märchenerzählerin Marie-Pierre Toulon.

Italiano :

Quest’estate il collettivo Konsl’diz porta la narrazione nei campeggi e nelle fattorie!

Unitevi a noi giovedì 28 agosto al tennis club di La Séauve-sur-Semène per una sessione di narrazione in riva al mare con la narratrice Marie-Pierre Toulon.

Espanol :

Este verano, el colectivo Konsl’diz lleva los cuentacuentos a campings y granjas

Únase a nosotros el jueves 28 de agosto en el club de tenis de La Séauve-sur-Semène para una sesión de cuentacuentos junto al agua con la narradora Marie-Pierre Toulon.

L’événement Racontée au bord de l’eau La Séauve-sur-Semène a été mis à jour le 2025-08-16 par Office de Tourisme Loire Semène