Racontée de Noël Médiathèque-ludothèque Montsûrs

Racontée de Noël

Médiathèque-ludothèque 24 Rue du Pont Montsûrs Mayenne

Animation jeune public

Au programme: comptines, chansonnettes et histoires pour préparer les Fêtes de Fin d’Année.

Gratuit, sur inscription. .

English :

Animation for young people

