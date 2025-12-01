Racontée de Noël Médiathèque-ludothèque Montsûrs
Animation jeune public
Au programme: comptines, chansonnettes et histoires pour préparer les Fêtes de Fin d’Année.
Gratuit, sur inscription. .
Médiathèque-ludothèque 24 Rue du Pont Montsûrs 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 28 10
English :
Animation for young people
