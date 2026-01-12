Racontée La Riche

Racontée

Place du Maréchal Leclerc La Riche Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Déesses, magiciennes ou simples femmes, elles tracent leur chemin ou cherchent à se défendre, avec conviction, force et finesse. Ces héroïnes que raconte Fabienne Avisseau avec une verve toute contemporaine nous émeuvent, nous amusent et nous éclairent écoutons-les, écoutons-la…

Place du Maréchal Leclerc La Riche 37520 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 76 60 80

English :

Goddesses, magicians or simple women, they make their way or seek to defend themselves, with conviction, strength and finesse. As Fabienne Avisseau recounts them with contemporary verve, these heroines move us, amuse us and enlighten us: let’s listen to them, let’s listen to her?

