Racontée racomptine à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir

Racontée racomptine à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir mercredi 24 septembre 2025.

Racontée racomptine à Montoire-sur-le Loir

Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-09-24 10:00:00

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

Temps d’écoute, de voyage, de rêves et de découvertes.

Racontée racomptine à Montoire-sur-le Loir. Histoires, comptines et jeux de doigts pour les tout-petits de 0 à 3 ans. Sur réservation. .

Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 72 72 60

English :

A time for listening, travelling, dreams and discoveries.

German :

Zeit zum Zuhören, Reisen, Träumen und Entdecken.

Italiano :

Un tempo per ascoltare, viaggiare, sognare e scoprire.

Espanol :

Un tiempo para escuchar, viajar, soñar y descubrir.

L’événement Racontée racomptine à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2025-08-19 par OT de Vendome Territoires Vendomois