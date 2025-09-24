Racontée racomptine à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir
Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-09-24 10:00:00
fin : 2025-09-24
Date(s) :
2025-09-24
Temps d’écoute, de voyage, de rêves et de découvertes.
Racontée racomptine à Montoire-sur-le Loir. Histoires, comptines et jeux de doigts pour les tout-petits de 0 à 3 ans. Sur réservation. .
Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 72 72 60
English :
A time for listening, travelling, dreams and discoveries.
German :
Zeit zum Zuhören, Reisen, Träumen und Entdecken.
Italiano :
Un tempo per ascoltare, viaggiare, sognare e scoprire.
Espanol :
Un tiempo para escuchar, viajar, soñar y descubrir.
