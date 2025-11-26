Racontée sur le thème de la bienveillance Place de la Loi Baume-les-Dames
Racontée sur le thème de la bienveillance Place de la Loi Baume-les-Dames mercredi 26 novembre 2025.
Racontée sur le thème de la bienveillance
Place de la Loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 17:00:00
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-11-26
La médiathèque Jean Grosjean vous propose une racontée sur le thème de la bienveillance dans le cadre du Téléthon. .
Place de la Loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baume-les-dames.org
English : Racontée sur le thème de la bienveillance
German : Racontée sur le thème de la bienveillance
Italiano :
Espanol :
L’événement Racontée sur le thème de la bienveillance Baume-les-Dames a été mis à jour le 2025-10-23 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS