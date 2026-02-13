Raconter la bio-inspiration : de la recherche au grand public, Lumen – Université Paris-Saclay, Orsay

Raconter la bio-inspiration : de la recherche au grand public Mardi 10 mars, 18h00 Lumen – Université Paris-Saclay Essonne

Entrée libre sur inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T18:00:00+01:00 – 2026-03-10T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-10T18:00:00+01:00 – 2026-03-10T20:00:00+01:00

À l’occasion de l’exposition L’énergie du Vivant, le Design Spot—centre de design de l’Université Paris-Saclay vous invite à une soirée projections et débat pour explorer une question essentielle : comment transmettre des démarches scientifiques complexes, comme la bio-inspiration et le biomimétisme, sans en appauvrir la portée ?

La soirée débutera par la projection de courts films documentaires issus de la série Nature = Futur ! (réalisation : Pascal Moret, La Belle Société Production) et de films d’animation du studio Narrative 612 (réalisation : Janès Zabukovec).

La projection sera suivie d’une discussion réunissant les réalisateurs Pascal Moret et Janès Zabukovec (Narrative 612) ainsi que Yoann Montenot, directeur du Design Spot (Université Paris-Saclay), et Guillian Graves (agence Big Bang Project), designer, spécialiste du biomimétisme et commissaire de l’exposition. Ensemble, ils aborderont le rôle des images, du récit et du design dans la transmission des savoirs scientifiques : que permettent ces formats ? Que rendent-ils perceptible ? Où se situent leurs limites ?

Un temps d’échange avec la salle prolongera la réflexion.

Ouverte à tous, cette rencontre s’adresse en particulier à la communauté universitaire de Paris-Saclay — étudiants, doctorants, chercheurs et personnels — intéressée par les enjeux de transition énergétique, de sciences du vivant, d’ingénierie et de sciences humaines.

Lumen – Université Paris-Saclay 8 avenue des sciences Gif sur Yvette Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.designspot.fr/evenements/raconter-la-bio-inspiration-de-la-recherche-au-grand-public »}] [{« link »: « https://www.designspot.fr/evenements/lenergie-du-vivant »}]

Documentaire, animation, design et scénographie — projections et débat autour de l’exposition L’énergie du Vivant design animation

Extrait de la série Nature = Futur ! © 2025 La Belle Société Production / Universcience / CNRS / ADEME / Région Nouvelle-Aquitaine / Muséum national d’Histoire naturelle / Groupe Sicame / Ceebios