Raconter le Château de Vincennes Service historique de la Défense Vincennes

Raconter le Château de Vincennes Service historique de la Défense Vincennes samedi 20 septembre 2025.

Raconter le Château de Vincennes 20 et 21 septembre Service historique de la Défense Val-de-Marne

Inscription sur place. Visite limitée à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T12:45:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:45:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Service historique de la Défense, dépositaire des archives du ministère des armées, vous propose de vivre une expérience immersive, entre patrimoine, mémoire et découverte. Venez suivre les traces des grands personnages qui ont marqué ce lieu exceptionnel. De la tour médiévale aux pavillons royaux, en passant par l’imposant mur d’enceinte, explorez les multiples facettes d’un site aux fonctions aussi riches que variées.

À l’issue de cette aventure, le Château de Vincennes n’aura plus aucun secret pour vous !

Service historique de la Défense Château de Vincennes – Avenue de Paris 94300 Vincennes Vincennes 94300 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr Service d’archives, bibliothèque, symbolique militaire, enseignement et recherche du Ministère des Armées

Journées européennes du patrimoine 2025

Service historique de La Défense