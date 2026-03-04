Raconter, partager, s’exprimer: La langue française en fête, Café l’Entraide, Inverness

Raconter, partager, s’exprimer: La langue française en fête Samedi 21 mars, 14h00 Café l’Entraide Centre-du-Québec

Entrée libre

Début : 2026-03-21T19:00:00+01:00 – 2026-03-21T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-21T19:00:00+01:00 – 2026-03-21T21:30:00+01:00

Raconter, partager, s’exprimer : la langue française en fête !

La magie des mots prend vie à Inverness !

Le 21 mars 2026 à 14 h, le spectacle de contes Contabadour vous invite à un moment chaleureux où la parole devient musique et où les histoires tissent des liens entre les générations.

À travers des récits vibrants, empreints d’émotion et d’humour, le conteur célèbre la richesse, la beauté et la vitalité de la langue française. Un rendez-vous unique pour écouter, rêver et redécouvrir le plaisir de raconter.

Lieu : Café L’Entraide

333 rue Gosford, Inverness, QC

Places limitées – réservez tôt !

Venez célébrer la langue française dans une ambiance conviviale et festive. Parce que raconter, c’est aussi transmettre.

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie Langue française Francophonie

Contabadour