Raconter, partager, s’exprimer: La langue française en fête, Café l’Entraide, Inverness
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-21T19:00:00+01:00 – 2026-03-21T21:30:00+01:00
Fin : 2026-03-21T19:00:00+01:00 – 2026-03-21T21:30:00+01:00
Raconter, partager, s’exprimer : la langue française en fête !
La magie des mots prend vie à Inverness !
Le 21 mars 2026 à 14 h, le spectacle de contes Contabadour vous invite à un moment chaleureux où la parole devient musique et où les histoires tissent des liens entre les générations.
À travers des récits vibrants, empreints d’émotion et d’humour, le conteur célèbre la richesse, la beauté et la vitalité de la langue française. Un rendez-vous unique pour écouter, rêver et redécouvrir le plaisir de raconter.
Lieu : Café L’Entraide
333 rue Gosford, Inverness, QC
Places limitées – réservez tôt !
Venez célébrer la langue française dans une ambiance conviviale et festive. Parce que raconter, c’est aussi transmettre.
Café l'Entraide 333 rue Gosford, Inverness Inverness G0S 1K0 Centre-du-Québec Québec contabadour@gmail.com
Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie Langue française Francophonie
Contabadour