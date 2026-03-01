Racontez-nous votre HISTOIRE !

7 Rue Arsène Delavigne Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-03-07 12:00:00

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-07

Le Samedi 7 Mars de 10 heures à 12 heures à la Bibliothèque de Clécy. Venez raconter votre histoire (Ecriture, Dessin, Théâtre…). La compagnie Baïnes récolte des histoires qui évoquent notre lien avec la belle nature de la Suisse Normande !

7 Rue Arsène Delavigne Clécy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 68 05 29

English : Racontez-nous votre HISTOIRE !

Saturday 7 March from 10am to 12pm at the Clécy Library. Come and tell your story (Writing, Drawing, Theatre…). The Baïnes company collects stories that evoke our link with the beautiful nature of Suisse Normande!

L’événement Racontez-nous votre HISTOIRE ! Clécy a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Suisse Normande