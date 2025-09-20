« Racontez-nous votre Valréas » Château de Simiane Valréas

« Racontez-nous votre Valréas » Château de Simiane Valréas samedi 20 septembre 2025.

« Racontez-nous votre Valréas » 20 et 21 septembre Château de Simiane Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Un espace d’expression est proposé au public souhaitant partager son regard sur le patrimoine local.

Chacun est invité à écrire une anecdote, un souvenir ou une petite histoire personnelle liée à Valréas, à son patrimoine ou à un lieu emblématique de la ville.

Les petits mots seront à déposer dans une urne dédiée.

« Dans la prochaine revue municipale, le lieu le plus emblématique et attrayant de Valréas sera mis à l’honneur… et l’anecdote la plus savoureuse le sera aussi ! »

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand, 84600 Valréas, France Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490353044 https://chateau-simiane.fr L’Hôtel de Simiane est érigé sur les vestiges d’une ancienne demeure qui aurait été construite par la famille des Montauban au XIIIe siècle. Hugues Aymeric fit construire au XIVe siècle les deux corps de bâtiment encore visibles le long de la rue de l’Hôtel de ville.

Aujourd’hui, l’édifice se compose de deux parties bien distinctes. À l’ouest, l’aile oblique du XIVe siècle : elle comprend deux bâtiments alignés, dont le plus important abrite une salle par étage. Au centre, le corps principal de l’Hôtel occupe toute la largeur du terrain et masque l’aile médiévale du côté du levant.

Le Château de Simiane vous propose de retrouver tout au long de l’année une quarantaine de maquettes réalisées par Jean-Claude Vangierdegom. Vous y retrouverez les principaux édifices patrimoniaux de l’Enclave des Papes et du Pays de Grignan. Parking Jean Pagnol et tour de ville de Valréas

Un espace d’expression est proposé au public souhaitant partager son regard sur le patrimoine local.

Service des archives de Valréas