Racontez-nous votre Valréas Château de Simiane Valréas

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Début : 2025-09-20 09:30:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Un espace d’expression est proposé au public souhaitant partager son regard sur le patrimoine local.
Chacun est invité à écrire une anecdote, un souvenir ou une petite histoire personnelle liée à Valréas, à son patrimoine ou à un lieu emblématique ….
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr
English :
A space for expression is offered to the public wishing to share their views on local heritage.
Everyone is invited to write an anecdote, a memory or a short personal story linked to Valréas, its heritage or an emblematic place ….
German :
Die Öffentlichkeit hat die Möglichkeit, ihre Sicht auf das lokale Kulturerbe mitzuteilen.
Jeder ist eingeladen, eine Anekdote, eine Erinnerung oder eine kleine persönliche Geschichte zu schreiben, die mit Valréas, seinem Kulturerbe oder einem symbolträchtigen Ort verbunden ist ….
Italiano :
Il pubblico è invitato a esprimere le proprie opinioni sul patrimonio locale.
Tutti sono invitati a scrivere un aneddoto, un ricordo o una breve storia personale legata a Valréas, al suo patrimonio o a un luogo emblematico ….
Espanol :
Se invita al público a expresar su opinión sobre el patrimonio local.
Todo el mundo está invitado a escribir una anécdota, un recuerdo o una breve historia personal relacionada con Valréas, su patrimonio o un lugar emblemático ….
