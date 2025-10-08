Racont’histoires Bibliothèque de la Boissière Morlaix
Racont’histoires Bibliothèque de la Boissière Morlaix mercredi 8 octobre 2025.
Racont’histoires
Bibliothèque de la Boissière 100 Avenue de Wurselen Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 10:30:00
fin : 2025-10-08 11:30:00
Date(s) :
2025-10-08
Le rendez-vous des histoires pour les petits à partir de 3 ans. .
Bibliothèque de la Boissière 100 Avenue de Wurselen Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 09 14
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Racont’histoires Morlaix a été mis à jour le 2025-10-03 par OT BAIE DE MORLAIX