Racont’histoires Bibliothèque de la Boissière Morlaix

Racont’histoires

Bibliothèque de la Boissière 100 Avenue de Wurselen Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 10:30:00

fin : 2026-01-14 11:30:00

Date(s) :

2026-01-14

Le rendez-vous des histoires pour les petits à partir de 3 ans .

Bibliothèque de la Boissière 100 Avenue de Wurselen Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Racont’histoires Morlaix a été mis à jour le 2025-10-03 par OT BAIE DE MORLAIX