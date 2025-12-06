Racontine de Noël Médiathèque municipale Gannat
La Médiathèque de Gannat propose une Racontée spéciale pour les 0–3 ans histoires, douceur et émerveillement au rendez-vous. Sur inscription !
Médiathèque municipale 12 Allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 38 41 mediatheque@ville-gannat.fr
The Médiathèque de Gannat offers a special Raconte?e for 0-3 year olds: stories, softness and wonder. Registration required!
