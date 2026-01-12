Racontine Médiathèque municipale Gannat

Racontine

Médiathèque municipale 12 Allée des Tilleuls Gannat Allier

Début : 2026-01-14

Présentation du Prix des Petits Lecteurs de l’Allier. Sur inscription.

Médiathèque municipale 12 Allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 38 41 mediatheque@ville-gannat.fr

Presentation of the Prix des Petits Lecteurs de l’Allier. Registration required.

