Racontines (0-3 ans) Place Jean-Louis Labbé Broons

Place Jean-Louis Labbé Médiathèque « L’Hirondelle » Broons Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-11-15 09:30:00

fin : 2025-11-15 10:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Les livres, c’est bon pour les bébés !

Animation d’éveil autour du livre et de la musique pour les tout-petits petites histoires, comptines et jeux de doigts.

Pour les enfants de 0 à 3 ans (non scolarisés)

Sur inscription .

Place Jean-Louis Labbé Médiathèque « L’Hirondelle » Broons 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 00 44

