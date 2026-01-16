Racontines (0-3 ans) Place Jean-Louis Labbé Broons

Racontines (0-3 ans)

Place Jean-Louis Labbé Médiathèque L’Hirondelle Broons Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-07 10:30:00

fin : 2026-02-07 11:30:00

2026-02-07

Les livres, c’est bon pour les bébés !

Animation d’éveil autour du livre et de la musique pour les tout-petits petites histoires, comptines et jeux de doigts.

Pour les enfants de 0 à 3 ans (non scolarisés)

Sur inscription .

Place Jean-Louis Labbé Médiathèque L'Hirondelle Broons 22250 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 80 00 46

