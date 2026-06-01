Racontines (0-3 ans) EHPAD Joachim Fleury Broons
Racontines (0-3 ans) EHPAD Joachim Fleury Broons vendredi 19 juin 2026.
Broons
Racontines (0-3 ans)
EHPAD Joachim Fleury 27 Rue de la Barrière Broons Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Les livres, c’est bon pour les bébés !
Animation d’éveil autour du livre et de la musique pour les tout-petits petites histoires, comptines et jeux de doigts, en compagnie des résident·es de l’EHPAD Joachim Fleury de Broons.
Pour les enfants de 0 à 3 ans (non scolarisés)
Sur inscription .
EHPAD Joachim Fleury 27 Rue de la Barrière Broons 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 00 44
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English :
L’événement Racontines (0-3 ans) Broons a été mis à jour le 2026-06-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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