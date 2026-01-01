Racontines à plumes… glacées Créances

Racontines à plumes… glacées

105 rue des Écoles Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 10:30:00

fin : 2026-01-14 11:00:00

Date(s) :

2026-01-14

Petites et grandes histoires à becs et à plumes glacées pour les petites z’oreilles. Pour les enfants de 0 à 6 ans. Entrée libre et gratuite. .

105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr

