Racontines Place Saint-Germain Auxerre

Racontines

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 10:30:00

fin : 2026-02-11 11:30:00

Date(s) :

2026-02-11

Grand ou petit, joyeux ou grognon, nous sommes tous différents. Et toi, comment es-tu ? En une série de portraits, découvre une farandole de personnages uniques à travers les histoires racontées !

Par les bibliothécaires d’Auxerre Le 11 février, à 10h30 Durée 1h En famille (de 0 à 3 ans) Gratuit. .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Racontines

L’événement Racontines Auxerre a été mis à jour le 2026-01-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)