Racontines Bibliothèque Gutenberg Paris

Racontines Bibliothèque Gutenberg Paris samedi 13 septembre 2025.

Rejoignez-nous pour écouter histoires, comptines et jeux de doigts, pour les enfants de 0 à 3 ans.

Rejoignez-nous pour une heure du conte !

de 11h00 à 11h30

de 10h15 à 10h45

gratuit Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-13T14:00:00+02:00

fin : 2025-09-13T14:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-13T10:15:00+02:00_2025-09-13T10:45:00+02:00;2025-09-13T11:00:00+02:00_2025-09-13T11:30:00+02:00

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris

+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290 http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290