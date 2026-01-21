Racontines Bibliothèque Gutenberg Paris

Rejoignez-nous pour écouter histoires, comptines et jeux de doigts, pour les enfants de 0 à 3 ans.

Rejoignez nous pour une heure du conte dédiée aux tout-petits !

Le samedi 21 février 2026

de 10h15 à 11h30

gratuit Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-21T11:15:00+01:00

fin : 2026-02-21T12:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-21T10:15:00+02:00_2026-02-21T11:30:00+02:00

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris

+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Gutenberg et trouvez le meilleur itinéraire

