Racontines CAUTERETS Cauterets

Racontines

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-19 10:15:00

fin : 2025-11-19 11:15:00

2025-11-19

Les Racontines de Sabine

Pour partager des histoires et des comptines La nuit, les chats sont-ils tous gris ?

Séance de lectures et comptines à destination des petits (0-6 ans), afin de leur proposer une première approche des livres et de la lecture.

S’ils ne savent pas lire, les petits savent regarder, écouter et observer tout un monde qui leur ouvre les portes de l’imaginaire.

Manifestation gratuite organisée dans le cadre de l’opération départementale Premières Pages. .

English :

Sabine’s stories

Sharing stories and rhymes: Are all cats gray at night?

A session of readings and rhymes for young children (0-6 years), to introduce them to books and reading.

They may not know how to read, but they know how to look, listen and observe a whole world that opens the doors to their imaginations.

German :

Sabines Erzählungen

Zum Austausch von Geschichten und Reimen: Sind nachts alle Katzen grau?

Lesungen und Reime für Kleinkinder (0-6 Jahre), um ihnen einen ersten Zugang zu Büchern und zum Lesen zu ermöglichen.

Wenn sie nicht lesen können, können die Kleinen schauen, zuhören und eine ganze Welt beobachten, die ihnen die Türen zur Phantasie öffnet.

Italiano :

Le storie di Sabine

Condividere storie e filastrocche: Tutti i gatti sono grigi di notte?

Una sessione di letture e filastrocche per bambini piccoli (0-6 anni), per avvicinarli ai libri e alla lettura.

Forse non sanno leggere, ma i più piccoli sanno guardare, ascoltare e osservare un mondo intero che apre le porte alla loro immaginazione.

Espanol :

Historias de Sabine

Compartir cuentos y rimas: ¿Son todos los gatos grises por la noche?

Una sesión de lecturas y rimas para niños pequeños (0-6 años), para iniciarlos en los libros y la lectura.

Puede que no sepan leer, pero los más pequeños saben mirar, escuchar y observar todo un mundo que les abre las puertas de la imaginación.

