Racontines (Colette) Médiathèque Colette Auxerre
Racontines (Colette) Médiathèque Colette Auxerre samedi 11 octobre 2025.
Racontines (Colette)
Médiathèque Colette 9 Allée de la Colemine Auxerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 10:30:00
fin : 2025-10-11 11:30:00
Date(s) :
2025-10-11 2025-11-22 2025-12-20
Un moment tout en albums et en comptines pour les 0-3 ans et leurs parents. Organisé par la Bibliothèque municipale d’Auxerre. .
Médiathèque Colette 9 Allée de la Colemine Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com
English : Racontines (Colette)
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Racontines (Colette) Auxerre a été mis à jour le 2025-08-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)