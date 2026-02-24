Racontines : contes & contines Feuille Blanche, Café Noir Paris

Avec Lucine offrez un moment de plaisir, de partage, une bulle de bonheur et de douceur. Éveiller l’imaginaire de bébé à travers mots, images et sons. Permettre à bébé de vivre des aventures et d’appréhender ses émotions. Le spectacle durait environ 40min, chaque mois 2 sessions, soyez à l’heure, voir 10min en avance !

11h-11h45.

10h-10h45.

Un spectacle au Feuille Blanche, Café Noir.

Le samedi 21 mars 2026

de 10h00 à 12h00

payant

15€ / enfant

Public tout-petits.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-21T11:00:00+01:00

fin : 2026-03-21T13:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-21T10:00:00+02:00_2026-03-21T12:00:00+02:00

Feuille Blanche, Café Noir 102 rue truffaut 75017 Paris



Afficher la carte du lieu Feuille Blanche, Café Noir et trouvez le meilleur itinéraire

