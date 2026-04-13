Racontines : contes & contines Feuille Blanche, Café Noir Paris
Racontines : contes & contines Feuille Blanche, Café Noir Paris mercredi 15 avril 2026.
Avec Lucine offrez un moment de plaisir, de partage, une bulle de bonheur et de douceur. Éveiller l’imaginaire de bébé à travers mots, images et sons. Permettre à bébé de vivre des aventures et d’appréhender ses émotions. Le spectacle durait environ 40min, chaque mois 2 sessions, soyez à l’heure, voir 10min en avance !
11h-11h45.
10h-10h45.
Un spectacle au Feuille Blanche, Café Noir.
Le mercredi 15 avril 2026
de 10h00 à 12h00
payant
15 euros / enfant
Public tout-petits.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-15T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-15T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-15T10:00:00+02:00_2026-04-15T12:00:00+02:00
Feuille Blanche, Café Noir 102, rue truffaut 75017 Paris
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