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Racontines d’automne Bibliothèque municipale Créances

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque municipale · Créances

Racontines d’automne Bibliothèque municipale Créances

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Bibliothèque municipale
Adresse
105 rue des Écoles
Ville
50710 Créances
Département
Manche
Tarif

Créances

Racontines d’automne

Bibliothèque municipale 105 rue des Écoles Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Petites et grandes histoires pour accueillir l’automne.

> pour les enfants de 0 à 6 ans.
> entrée libre et gratuite.   .

Bibliothèque municipale 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64  bibliotheque@ville-creances.fr

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English : Racontines d’automne

L’événement Racontines d’automne Créances a été mis à jour le 2026-09-09 par Côte Ouest Centre Manche

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