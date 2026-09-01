Racontines d’automne Bibliothèque municipale Créances

Informations pratiques

Créances

Racontines d’automne

Bibliothèque municipale 105 rue des Écoles Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Petites et grandes histoires pour accueillir l’automne.

> pour les enfants de 0 à 6 ans.

> entrée libre et gratuite. .

Bibliothèque municipale 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliotheque@ville-creances.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Racontines d’automne

L’événement Racontines d’automne Créances a été mis à jour le 2026-09-09 par Côte Ouest Centre Manche