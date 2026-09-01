Racontines d’automne Bibliothèque municipale Créances
mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque municipale · Créances
Informations pratiques
Créances
Racontines d’automne
Bibliothèque municipale 105 rue des Écoles Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:30:00
fin : 2026-09-23 11:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Petites et grandes histoires pour accueillir l’automne.
> pour les enfants de 0 à 6 ans.
> entrée libre et gratuite. .
Bibliothèque municipale 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliotheque@ville-creances.fr
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English : Racontines d’automne
L’événement Racontines d’automne Créances a été mis à jour le 2026-09-09 par Côte Ouest Centre Manche
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