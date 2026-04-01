Racontines de Gaïa La différence Médiathèque l’Atelier Plouescat
Racontines de Gaïa La différence Médiathèque l’Atelier Plouescat samedi 18 avril 2026.
Racontines de Gaïa La différence
Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
À partir de 3 ans, entrée libre
Ce mois-ci, venez écouter des histoires sur le thème de la différence. .
Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81
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English : Racontines de Gaïa La différence
L’événement Racontines de Gaïa La différence Plouescat a été mis à jour le 2026-03-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX