Racontines de Gaïa La différence Médiathèque l’Atelier Plouescat

Racontines de Gaïa La différence

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

À partir de 3 ans, entrée libre

Ce mois-ci, venez écouter des histoires sur le thème de la différence. .

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81

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English : Racontines de Gaïa La différence

L’événement Racontines de Gaïa La différence Plouescat a été mis à jour le 2026-03-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX