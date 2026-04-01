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Racontines de Gaïa La différence Médiathèque l’Atelier Plouescat

Racontines de Gaïa La différence Médiathèque l’Atelier Plouescat samedi 18 avril 2026.

Lieu : Médiathèque l'Atelier

Adresse : 14 Place du Dauphin

Ville : 29430 Plouescat

Département : Finistère

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Racontines de Gaïa La différence

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

À partir de 3 ans, entrée libre
Ce mois-ci, venez écouter des histoires sur le thème de la différence.   .

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81 

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English : Racontines de Gaïa La différence

L’événement Racontines de Gaïa La différence Plouescat a été mis à jour le 2026-03-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX