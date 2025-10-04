Racontines de Violette Leduc Médiathèque Violette Leduc Paris

Racontines de Violette Leduc Médiathèque Violette Leduc Paris samedi 4 octobre 2025.

Tu veux avoir la pêche, la patate et la banane ?

Alors tu peux :

– Manger 5 fruits et légumes par jour,

– Ou aller écouter les histoires et les chansons des Racontines de Violette !

De 1 à 4 ans – Réservation obligatoire

Au téléphone : 01 55 25 80 20 ou par courriel : mediatheque.violette-leduc@paris.fr

C’est la rentrée des Racontines de Violette et ça commence avec une séance spéciale Fruits & légumes

Le samedi 04 octobre 2025

de 11h00 à 11h30

de 10h30 à 11h00

gratuit Public tout-petits. A partir de 1 ans. Jusqu’à 4 ans.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal