Racontines des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris samedi 6 septembre 2025.
Venez écouter des histoires lues par les bibliothécaires. Les albums feront écho à l’exposition en cours à la bibliothèque sur Tomi Ungerer.
Racontines des Batignolles
samedi 6 septembre
10h30 pour les enfants de 0-3 ans
11h15 pour les enfants de 3-6 ans
sur inscription
dans la cabane à histoires
Le samedi 06 septembre 2025
de 10h30 à 12h00
gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 6 ans.
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/