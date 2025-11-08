Racontines des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris

Racontines des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris samedi 8 novembre 2025.

Venez écouter des histoires lues par les bibliothécaires﻿.

Racontines des Batignolles



samedi 8 novembre

10h30 pour les﻿ enfants de 0-3 ans

11h15 pour les enfants de 3-6 ans

sur inscription



dans la cabane à histoires

Le samedi 08 novembre 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-08T11:30:00+01:00

fin : 2025-11-08T13:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-08T10:30:00+02:00_2025-11-08T12:00:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/