Racontines des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris samedi 10 janvier 2026.
Venez écouter des histoires lues par les bibliothécaires. Au programme : des albums et des comptines que nous souhaitons vous faire découvrir.
samedi 10 janvier
10h30 pour les enfants de 0-3 ans
11h15 pour les enfants de 3-6 ans
sur inscription jusqu’au 9 janvier après-midi
dans la cabane à histoires
gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 6 ans.
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/
