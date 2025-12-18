Racontines des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris

Venez écouter des histoires lues par les bibliothécaires. Au programme : des albums et des comptines que nous souhaitons vous faire découvrir.

Racontines des Batignolles



samedi 10 janvier

10h30 pour les﻿ enfants de 0-3 ans

11h15 pour les enfants de 3-6 ans

sur inscription jusqu’au 9 janvier après-midi



dans la cabane à histoires

Le samedi 10 janvier 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 6 ans.

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/



