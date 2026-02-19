Racontines des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris

Racontines des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris samedi 14 mars 2026.

Venez écouter des histoires lues par les bibliothécaires. Au programme : des albums et des comptines que nous souhaitons vous faire découvrir.

samedi 14 mars
10h30 pour les﻿ enfants de 0-3 ans
11h15 pour les enfants de 3-6 ans
sur inscription jusqu’au 13 mars après-midi

dans la cabane à histoires
Le samedi 14 mars 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 6 ans.

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles  75017 Paris
+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/


